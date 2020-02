Coronavirus, altri quattro casi positivi ad Alassio: sono al San Martino

In Liguria i casi positivi sono cresciuti di 4 unità. Si aggiungono quindi altri pazienti risultati positivi al Coronavirus, e "provengono tutti dall'albergo di Alassio", ha detto il governatore Giovanni Toti.

"Sono ricoverati all'ospedale San Martino, alcuni dei quali hanno sintomi molto lievi, nelle prossime ore i sanitari decideranno le terapie", ha anche spiegato.

Salgono a 6 quindi le persone contagiate dal Coronavirus dopo i due di ieri, una turista di Codogno di 72 anni, alloggiata nell'hotel alassino e un uomo spezzino di 54 anni.

Negativo l'uomo che aveva violato le regole presentandosi al pronto soccorso del San Martino dichiarando di essere in contatto con il 54enne di La Spezia.

"147 persone in quell'albergo ovviamente non ci danno sufficiente certezza di quella appropriatezza di isolamento che si garantisce nel proprio domicilio possa essere perpetuata per un tempo lungo come 14 giorni. Sono stati assistiti ieri sera hanno avuto un cibo freddo, già da oggi stanno servendo cibi caldi agli ospiti dell'albergo" continua il presidente della Regione.

"Ci auguriamo di poter alleggerire la loro permanenza almeno per quanto riguarda il numero delle persone, facendogli svolgere il domicilio osservato nei loro comuni di provenienza, questo vale per un gruppo di lombardi provenienti da Pavia e i piemontesi provenienti da Asti" conclude Toti.