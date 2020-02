Forte vento a Cairo Montenotte: pino crolla sulla strada (FOTO)

A causa del forte vento, un pino è crollato sulla sede stradale in via Tecchio. La caduta dell’albero ha provocato anche la rottura di un palo della luce.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte.

“Si comunica la chiusura di via Tecchio al fine di consentire gli interventi di rimozione di un albero e di un palo della luce divelti a causa del forte vento. Si ringraziano i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento che ha consentito di mettere in sicurezza l'area. Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della strada alla circolazione” spiegano dal comune di Cairo Montenotte.