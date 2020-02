Incidente sulla A10 tra Arenzano e Varazze: camion perde container, traffico in tilt

Incidente, quest'oggi poco dopo le 16.00, sull'autostrada A10 nel tratto tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia. Secondo quanto riferito, a causa del forte vento un camion ha perso un container vuoto. Per fortuna nessun veicolo è stato coinvolto e pertanto non si registrano feriti.

Il sinistro ha però causato un blocco del traffico, con una coda di 4 km che si è formata tra il Bivio A10/A26 Trafori e Varazze. Autostrade per l'Italia indica il casello di Varazze come entrata consigliata verso Ventimiglia; l'uscita consigliata provenendo da Genova è invece Arenzano.