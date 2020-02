Savona, trovati con cocaina, materiale per il confezionamento e soldi: arrestati due albanesi

Nella tarda serata di ieri durante un controllo in via Nizza a Savona, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato due persone di origine albanese: M.F. di 31 anni e M.A. di 27 anni. Sottoposti a perquisizione, prima sulla persona e poi successivamente nella loro casa.

L’esito delle operazioni ha permesso di rinvenire della droga, precisamente cocaina, pronta per lo smercio, ingente quantità di denaro, probabile guadagno del traffico illecito nonché materiale vario per il confezionamento. Per i due sono scattate le manette.

Gli arrestati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo le incombenze nella caserma della compagnia carabinieri di Savona, sono stati portati uno nel carcere di Genova Marassi e l’altra sottoposta agli arresti domiciliari.