Albenga, rinviata la presentazione del romanzo "I segreti del professore"

Il giorno 25 febbraio è uscito in tutte le librerie italiane e in formato ebook, il nuovo noir di Cristina Rava dal titolo 'I segreti del professore', edito da Rizzoli nella prestigiosa collana “NeroRizzoli”.

La vicenda a tinte fosche si svolge nel territorio caro all'autrice, dalla riva del mare alle colline piemontesi. Il commissario Bartolomeo Rebaudengo ha ripreso il suo ruolo sul ponte di comando, accompagnato dall'intelligenza irriverente di Ardelia Spinola.

La presentazione del romanzo era stata fissata per sabato 29 febbraio alle 17.00, presso l'Auditorium San Carlo di via Roma in Albenga, in compagnia dell'avvocato Bruno Robello De Filippis e del dottor Marco Ghini, ma è stata sospesa dall'ordinanza regionale.

Il comune e Palazzo Oddo hanno mostrato solidarietà e si sono resi disponibili per recuperare l'evento non appena sarà possibile.