Beppe da Pietra Ligure chiama Radio Deejay: "Sintomi sospetti dopo essere stato a Milano, mi sono messo in isolamento volontario"

Si è messo in quarantena volontaria perché dopo che è stato a Milano per fare un provino televisivo, quando è tornato ha accusato alcuni sintomi influenzali e preoccupandosi per l'emergenza Coronavirus ha deciso di mettersi volontariamente in quarantena.

Beppe da Pietra Ligure, genovese d'origine ma da 20 anni cittadino pietrese, ieri in diretta telefonica a Deejay Chiama Italia condotto da Linus e Nicola Savino ha raccontato la sua storia. Habitué delle partecipazioni televisive, di mestiere fa il dog sitter.

"Sono chiuso in casa da lunedì sera perché il 12 febbraio ho fatto un provino in televisione per Guess My Age (quiz televisivo di TV8 condotto da Enrico Papi), sono venuto in centro, ho fatto i miei giri, sono stato in mezzo alle persone, ho fatto il turista e da quando sono tornato a casa ho la febbre e non riesco a muovere le braccia" ha spiegato Beppe ai due speaker di Radio Deejay.

"Ieri mattina ho chiamato l'1500 e nessuno ha risposto, allora ho chiamato il 112, mi hanno passato un infettivologo dell'Asl2 e mi hanno detto che mi avrebbero mandato un'ambulanza, ma ho rifiutato e per ora faccio 24 ore autoctone chiuso in casa. Il mio dottore dovrebbe venire in giornata (ieri)" ha continuato.

"Lunedì sono andato in supermercato e in posta con la mascherina, perché ci sono tanti turisti milanesi e torinesi che sono venuti giù visto il blocco delle scuole e stanno popolando la Liguria" conclude il cittadino pietrese.

https://www.deejay.it/programmi/deejay-chiama-italia/podcast/telefonica-beppe-in-quarantena-a-pietra-ligure/