Incontro con il ministro De Micheli, il Pd Valbormida: "Il sindaco di Cairo non è intervenuto su Funivie e la Carcare-Predosa"

"Nell'incontro con il Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli fortemente voluto dai circoli Pd della Valbormida e organizzato dal Consigliere del Pd Mauro Righello, in merito alla vertenza Funivie, raddoppio linea ferroviaria Altare-Ceva e infrastrutture, il Ministro ha annunciato che entro 15 giorni verrà portato in Commissione lo stanziamento di 5 milioni di euro per le Funivie e di aver chiesto a RFI un progetto di fattibilità per il raddoppio della tratta ferroviaria Altare-Ceva, opera importante per il trasporto merci a completamento della piattaforma di Vado Ligure" commenta in una nota il Pd Valbormida.

"Il tutto alla presenza di molti lavoratori dell'impianto e delle sigle sindacali, che hanno apprezzato l'intervento del Ministro, e molti Amministratori locali, provinciali e regionali. Ci fa specie constatare come il sindaco di Cairo Montenotte, presente all'incontro non sia minimamente intervenuto durante lo stesso, per poi poco dopo dichiarare sui social di essere stupito che il Ministro non fosse a conoscenza del progetto della Carcare-Predosa".

"Durante l'incontro, a domanda specifica il Ministro ha dichiarato che a lei nessuno aveva mai presentato un progetto specifico sulla Carcare-Predosa, e di questo non traspare alcun cenno nelle dichiarazioni del sindaco di Cairo Montenotte, come le dichiarazioni del consigliere regionale Ardenti, che a nostro avviso incautamente, dichiarava in mattinata il disinteresse del Ministro Paola De Micheli, sul tema Funivie per poi essere smentito qualche ora dopo. A noi non ci risultano particolari interventi approfonditi e accorati da parte del sindaco Lambertini e la sua giunta e degli altri amministratori di centrodestra locali, sulla vicenda Funivie e sulla realizzazione della Carcare-Pedrosa, per non parlare poi dell'ospedale di Cairo Montenotte, che si trova in una situazione sempre più piena di incertezza e critica. Queste sono le politiche dei governi locali di centrodestra" conclude il coordinamento Pd Valbormida.