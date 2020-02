Coronavirus ad Alassio: altre tre persone trasportate in ospedale con lievi sintomi

Emergenza Coronavirus. Tra questa notte e stamattina, altre tre persone sono state trasportate (con lievi sintomi, pare febbre e tosse) per gli accertamenti del caso da Alassio (hotel Bel Sit) agli ospedali San Paolo di Savona e San Martino con lievi sintomi.

Ieri sera, il governatore ligure Giovanni Toti ha sentito la titolare dell'albergo dove si trovano le persone in isolamento, entrate in contatto con la signora risultata positiva al test. "Stanno bene e hanno ricevuto i pasti dalla nostra Protezione Civile, che subito si è messa a nostra disposizione" ha postato su Facebook il presidente Toti.

"In Liguria abbiamo due casi positivi al Coronavirus: a La Spezia abbiamo applicato tutte le misure di contenimento, ad Alassio stiamo verificando l’esito di alcuni tamponi. Come sempre vi aggiorneremo in diretta sui miei canali social verso le 13.30 e in tempo reale sul sito della Regione. La nostra task force sanitaria continua a lavorare senza sosta e da oggi entra in assetto da allerta anche la sala operativa della Protezione Civile per la gestione dell’emergenza. Ci siamo e supereremo tutto. Forza Liguria" conclude il governatore ligure.