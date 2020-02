Coronavirus: l'infettivologo Matteo Bassetti fa il punto: "Francia e Germania dovrebbero pensare a casa loro invece di metterci in quarantena"

La malattia è reale ma non ci si deve far prendere dal panico: “E’ una malattia infettiva come tante altre e non bisogna fare allarmismo. Non si tratta della peste o di Ebola ma è una malattia infettiva che affronteremo e cureremo al meglio”. E’ un virus con cui abitarci a convivere ma quando si normalizzerà la situazione: “I dati che ci arrivano mi danno ragione perché più lo cerchi e più lo trovi. Continuare a cercarlo fa bene ma arriveremo ad un punto nel quale dovremo conviverci. L’anno prossimo, quando ci sarà la stagione influenzale ed andremo dei microrganismi nelle vie respiratorie, troveremo anche il Coronavirus”.

Passando alla prima paziente in Liguria affetta, come sta andando? “Al momento non è trattata con nessun farmaco anche se, al San Martino, ci siamo attrezzati con una serie di farmaci non approvati per il Coronavirus ma per Hiv e Malaria. Ieri sera ne abbiamo ordinato uno che è in sperimentazione per l’Ebola e che è stato utilizzato allo ‘Spallanzani’. Riteniamo però che la donna, al momento, non è in condizioni critiche e non necessita di nessun trattamento. La donna ha avuto febbre fino a 38, con similitudini all’influenza normale e la tosse. Lei è nonna di 6 nipoti e l’ha presa bene. L’abbiamo tranquillizzata e le abbiamo confermato che guarirà senza problemi anche se dovrà armarsi di tanta pazienza per restare ricoverata in ospedale”.