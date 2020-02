Coronavirus, terzo giorno di ordinanza regionale: cosa accadrà da domenica in poi?

Da giorni in Liguria si vive in un clima surreale, sicuramente meno di quanto accade nei comuni lombardi e veneti ‘chiusi’ per il possibile contagio, ma la chiusura delle scuole e gli altri dettami regionali hanno di fatto cambiato il modo di vivere anche nella nostra provincia, senza dimenticare gli ‘assalti’ ai supermercati da domenica sera a ieri, poi fortunatamente calati.

Dagli enti preposti a livello nazionale viene confermato che la convivenza con il virus sarà lunga, alcuni mesi ma il focolaio principale è circoscritto con i casi che si stanno sviluppando ora, che sono riconducibili all'epicentro dell'epidemia, in Veneto e nel Lodigiano. Le autorità competenti si aspettano un aumento dei casi con la primavera ed il caldo che, però, potranno aiutarci ad uscirne.

Al momento viene confermato come il virus crei preoccupazione per le persone sopra i 60 anni e per malati con scompensi cardiaci, in dialisi o con insufficienze respiratorie.