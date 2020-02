Stanno bene i primi due pazienti con il Coronavirus in Liguria: ad Alassio altri ospiti degli alberghi portati a Genova (FOTO e VIDEO)

Primo bollettino medico, dal San Martino di Genova per i due primi pazienti che hanno contratto il Coronavirus nella nostra regione.

Quello ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale della Spezia è in buone condizioni generali di salute, apiretico e non presenta sintomi respiratori. Per lui una lieve faringodinia e una forma di congiuntivite.

La paziente lombarda che era in vacanza ad Alassio, è ricoverata presso nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico ed è in discrete condizioni generali, con moderati sintomi respiratori. Apiretica, è stabile rispetto alla giornata di ieri.

Il servizio di Roberto Vassallo e Mattia Pastorino da Alassio: