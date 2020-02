Alassio: tra stasera e domani verranno trasferiti i clienti degli alberghi 'Bel Sit' e 'Al Mare'

La protezione civile della regione sta organizzando il trasporto dei clienti che sono bloccati all’interno degli alberghi ‘Bel Sit’ e ‘Al Mare’, verso le rispettive abitazioni.

I primi 12, i lombardi delle province di Pavia e Milano arrivati ieri e che si sono trovati dopo poche ore in quarantena, in accordo con Croce Rossa e Regione Lombardia, verranno portati questa sera nelle loro case. Nelle strutture rimane però un numero elevato di persone che vanno sottoposte a quarantena, abbiamo lavorato insieme alle Regioni competenti e l’Esercito. Verranno trasferiti in strutture dell’Esercito sia Liguria che in Piemonte, i cittadini di Castiglione D’Adda e quelli piemontesi. Tutti entro domani sera.

Nelle strutture rimarranno i proprietari ed i dipendenti degli alberghi per fare la quarantena da 14 giorni previsti, quindi 12 da domani, come prevede l’ordinanza del Comune di Alassio.