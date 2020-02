Coronavirus, sui bus Tpl pronta la sanificazione e la consegna di mascherine e disinfettanti per gli operatori

Questa mattina, a seguito dei provvedimenti regionali sul Coronavirus, si è tenuto un incontro fra la rappresentanza RSU, RLS e la direzione di Tpl per adottare una serie di misure preventive a tutela dei lavoratori e dell'utenza.

L'azienda si è attivata, interpellando una ditta esterna certificata, per sanificare i mezzi che già da oggi sono in linea e non appena i fornitori consegneranno mascherine e disinfettanti verranno distribuiti a ogni operatore di esercizio.