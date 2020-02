Emergenza Coronavirus, protesta degli ambulanti per la cancellazione del mercato ad Albissola. Nasuti: "C'era una certa incertezza, tutto è stato chiarito"

"Non prendiamo decisioni a cuor leggero, ci mancherebbe, arriva da una semplice constatazione, ieri (lunedì) c'era una certa incertezza sui mercati, ritenendo che il mercato settimanale fosse una manifestazione aperta al pubblico ho ritenuto per ragioni di precauzione di sospenderlo".

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti è intervenuto in merito alla protesta degli ambulanti avvenuta ieri mattina a causa della mancata autorizzazione per il classico mercato del martedì di piazza Lam.

Applicata nella giornata di lunedì l'ordinanza regionale, che ha delle limitazioni per via dell'emergenza Coronavirus, il primo cittadino albissolese ha deciso di stoppare lo svolgimento del mercato scatenando l'ira dei commercianti che hanno richiesto un incontro in comune. In mattinata ieri poi è giunta una nota del presidente Giovanni Toti che chiariva la differenza tra i mercati settimanali e rionali (che sono consentiti) e le fiere.

"Gli ho espresso il mio dispiacere e la mia solidarietà, quando si perde una giornata di lavoro non fa ovviamente mai piacere a nessuno, ancora di più in questo periodo. I provvedimenti che abbiamo adottato, anche più restrittivi, sono stati fatti anche allo scopo di tutelare la salute pubblica" ha specificato Nasuti.