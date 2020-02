Coronavirus, anche il piccolo Poldino tra gli ospiti in isolamento ad Alassio (FOTO)

C'è anche un ospite a quattro zampe tra quelli che da ieri sono costretti all'isolamento nelle due strutture alberghiere di Alassio in seguito alla scoperta del primo caso di Coronavirus in Liguria. A comunicarlo sono i volontari di Accademia Kronos:

"Ospite di una delle strutture è anche Poldino, un chihuahua di 11 anni in vacanza con la sua mamma umana - spiegano dall'associazione del ponente ligure -Impensabile per il piccolino rimanere segregato in camera senza poter espletare i suoi bisogni fisiologici e la passeggiata quotidiana. Su richiesta dell'assessore Fabio Macheda da questa mattina, fino al termine dell'emergenza, sarà compito dei Volontari di Accademia Kronos nucleo cinofili del ponente ligure occuparsi di lui. Provvederanno alle sue passeggiate e tutti quei bisogni che dovessero insorgere durante il soggiorno forzato. Come sempre Accademia Kronos fatti non parole".