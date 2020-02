Alassio, ecco come la città vive l'arrivo del temuto Coronavirus (VIDEO)

Della situazione all'interno degli alberghi di Alassio costretti all'isolamento dall'emergenza Coronavirus se ne sta ampiamente discutendo, ciò che però rimane quantomeno in disparte è ciò che sta accadendo nella città del Muretto, al di fuori degli hotel "Bel Sit" e "Al Mare".

A tal proposito, abbiamo provato a fare un giro per Alassio chiedendo alle persone che abbiamo incontrato un parere sulla situazione di stretta attualità che sta vivendo una delle località tra le più frequentate della riviera ligure. Tra chi non teme il virus e chi invece non nasconde la paura, ecco quali sono state le risposte.