Circo a Savona, l'amministrazione comunale risponde al M5S: "Il regolamento comunale in materia parla chiaro, ad Asl le verifiche"

Dopo cinque anni il circo torna a Savona ed è pronto a portare con sé, oltre al colorato e tipico carrozzone, le polemiche legate al trattamento che gli animali subiscono al suo interno.

In mattinata a sollevare la questione per primi sono stati i componenti del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale (leggi QUI) chiedendo, in buona sostanza, alla giunta di dimostrarsi "animalista non a targhe alterne" non agevolando l'arrivo in città dei circensi.

"Nell'ambito del territorio comunale non sono previsti spazi pubblici dedicati all'attività circense - risponde in una nota la giunta -. Il regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti, al titolo 4 (circhi) all'art. 10, detta disposizioni precise e puntuali sulle condizioni da rispettare nello svolgimento delle attività circensi con la detenzione e l'utilizzo di animali. Il regolamento è consultabile nel nostro sito istituzionale al link dedicato ai regolamenti. Tale disciplina, voluta fortemente da questa amministrazione, ha dettato delle norme stringenti al fine di tutelare il benessere e la salute degli animali".

"Resta in capo, comunque, al servizio veterinario dell'Asl 2 l'obbligatoria verifica del rispetto della normativa specifica sugli spazi e sulla detenzione degli animali" conclude l'amministrazione.

Anche Accademia Kronos ha avuto alcune precisazioni da portare: "Pur condividendo di massima, sempre e comunque, questioni e tesi relative al benessere degli animali e dell'ambiente tutto, non risulta essere partita in questi giorni alcuna nota indirizzata all'amministrazione comunale di Savona in riferimento da parte della Sezione di Savona, né tantomeno da quella nazionale sull'argomento citato nell'articolo. Ancor meno ci risultano richieste specifiche al Sindaco Caprioglio di intraprendere azioni urgenti, tantomeno in momenti 'complessi' come quelli di queste ultime ore con emergenze sanitarie nazionali in atto".

L'ente animalista ed ambientalista coglie poi l'occasione per sottolineare altri due punti: "Gli ottimi rapporti con l'amministrazione comunale di Savona ed i suoi assessori, frutto di costante e produttivo dialogo e collaborazione negli ultimi anni, che garantirebbero sempre e comunque dialogo costruttivo per l'attuazione di iniziative condivise senza l'utilizzo di messaggi o note 'strumentalizzati'".

"L'autonomia delle tante sezioni di Accademia Kronos su tutto il territorio nazionale (vera e propria confederazione di associazioni locali) che raramente ma forse questo è il caso, sempre comunque, ne siamo certi, in assoluta "buona fede" o magari per eccesso di zelo, commettono l'errore di non firmarsi o manifestarsi con la loro corretta denominazione o connotazione locale ristretta e comunque in alcun modo riferibile alla sigla accademica nazionale in generale (alla quale dovrebbero comunque sempre riferirsi gli iscritti o referenti prima di intraprendere richieste di atti ufficiali da parte di Amministrazioni e/o Enti Pubblici o azioni rivolte a questi ultimi, come da nostro statuto) o alla sezione cittadina ufficialmente riconosciuta di Savona da me presieduta, che confermo non ne sapesse nulla" conclude la nota firmata da Max Calzia, responsabile della sezione cittadina di Savona e referente per la Regione Liguria.