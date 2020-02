Coronavirus: ecco come si "svestono" gli uomini della Protezione Civile (VIDEO)

Sono usciti poco fa dall'hotel "Bel Sit" e dall'hotel "Al Mare" di Alassio i volontari della protezione civile entrati nelle due strutture per consegnare i pasti alle persone che attualmente si trovano in isolamento.

Attraverso una procedura tipica per situazioni del genere, le due persone sono state svestite della tuta anticontaminazione: nel frattempo la via antistante gli alberghi era stata chiusa al traffico. Le procedure saranno ripetute in occasione di ogni pasto.