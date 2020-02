Incidente sul Cadibona, Pasa (Cgil): "Le Funivie sono fondamentali per l'economia savonese e per la sicurezza di questo territorio"

"Incidente Tir sul colle di Cadibona di oggi pomeriggio. Le Funivie sono fondamentali per l'economia savonese e per la sicurezza di questo territorio. Lo diciamo da tanto troppo tempo. Motivo in più per fare presto, non c'è più tempo da perdere. Chi lo perde è responsabile dell'arretramento sociale ed economico di questo territorio". Così Andrea Pasa (Cgil Savona) dopo l'incidente di questo pomeriggio lungo la Sp29 del Cadibona (leggi QUI).

Nel frattempo, in Provincia è in corso una riunione con Funivie Spa alla presenza del presidente provinciale Olivieri e del Prefetto Antonio Cananà.