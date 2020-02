Villanova d'Albenga, rinnovata la convenzione per il ritiro gratuito rifiuti ingombranti e non

Rinnovata la convenzione con la Baseco per il servizio di conferimento gratuito dei rifiuti ingombranti e no, speciali e domestici. Nell’impianto di Villanova d’Albenga, sito in via Roma 139, vicino allo svincolo dell’Aurelia bis, i residenti e i proprietari di seconde case potranno conferire, fra l’altro, legno, vetro, plastica, frigoriferi, televisioni, stampanti, cartucce usate, vernici, metallo, olio da motore, olio vegetale, apparecchiature elettriche, PC, monitor e, con un limite massimo mensile definito, rifiuti da attività di demolizione, derivanti da potatura e sfalcio, rifiuti ingombranti qualsiasi sedie divani e mobili.