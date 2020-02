"Ho spacciato perché innamorata del mio compagno": interrogata dal Gip per spaccio a Savona 21enne rimane ai domiciliari

Erano stati arrestati per spaccio di droga la settimana scorsa e dopo la scena muta di lunedì del suo compagno Davide Izzo, ieri Paola Di Gioia interrogata dal Gip Fiorenza Giorgi ha ammesso di aver spacciato per amore del suo fidanzato.

Izzo era stato rintracciato dopo che uno degli acquirenti era stato fermato in via Paleocapa a Savona dalla guardia di finanza.

Lo spaccio di cocaina, con incassi non particolarmente elevati, che avveniva tra Varazze, Albissola Marina e Savona, nel capoluogo di provincia, si concentrava in diverse zone come Corso Ricci, via Verdi e piazza Martiri della Libertà. Monitorati dalla guardia di finanza i due sono stati poi fermati dalle fiamme gialle.

Durante l'interrogatorio Izzo, difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere e gli è stato confermato il carcere, ieri invece le parole della giovane, assistita dal legale Daniela Scarone, rimane agli arresti domiciliari.