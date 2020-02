Kit anticontagio e potenziamento dei servizi home-banking: le banche della provincia di Savona nell'era del Coronavirus

Un sacchettino facilmente richiudibile a pressione. Dentro, un kit completo con mascherina, guanti monouso in due taglie diverse, gel disinfettante di due tipi differenti.

Questo è il "pacchetto completo" che alcune banche della provincia di Savona stanno fornendo al proprio personale allo sportello per fronteggiare la paura del contagio da Coronavirus.

Altri istituti hanno invece scelto di potenziare la via dell'home banking, mandando a tutti i clienti delle e-mail con una informativa su tutti i servizi di cui si può disporre per via telefonica e telematica.