Bergeggi, tre persone in isolamento e una sotto osservazione al San Paolo. Arboscello: "Attendiamo esito tampone"

Nessun caso positivo ma tre persone in isolamento in casa e una sotto osservazione all'ospedale San Paolo di Savona.

Il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello ha voluto rassicurare sulle condizioni di salute dei suoi cittadini. Non si tratta infatti di turisti ma di tre residenti e di una donna domiciliata nel comune di Bergeggi. Una coppia avrebbe viaggiato all'estero e l'altra ha soggiornato uno o due giorni nella zona rossa.

"Queste persone si sono autodenunciate volontariamente all'Asl che ha attivato tutti i protocolli ed ha attivato la quarantena volontaria come da protocollo - spiega Arboscello - queste persone presentavano un buono stato di salute eccetto una persona che ha accusato ieri una sintomatologia quindi è passata dalla positività al link epidemiologico alla positività sanitaria".

“Non hanno viaggiato in Cina hanno viaggiato all’estero, entrambe sono alla fine del periodo di quarantena, mancano 3-4 giorni, si sono messi in isolamento volontario intorno al 23-24 febbraio. In caso di positività verranno messe in atto tutte le misure del caso, quindi bisogna risalire ai contatti. Non corriamo troppo, ad oggi non c’è nessun positivo” ha continuato il sindaco.

“I momenti sono frenetici, un ringraziamento va all’autorità sanitaria locale che sta svolgendo un lavoro molto gravoso. La Asl era al corrente delle persone messe sotto osservazione ma l’importante che sia stato rispettato il protocollo, questa è la cosa più importante. A livello di comunicazione sicuramente si è creato un blackout perchè l’amministrazione ha convocato ieri il Coc e ha messo in campo tutte le azioni del caso, il sindaco doveva essere a conoscenza di queste cose, non lo era, ma questo non ha creato danni o pericoli alla salute pubblica. La procedura ha funzionato” conclude Roberto Arboscello.