Coronavirus, stabili e in miglioramento le condizioni dei 5 pazienti ricoverati al San Martino

Emergenza Coronavirus. Questo l'aggiornamento diramato questa mattina dall'ospedale San Martino di Genova: "Sono cinque i pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive - si legge nella nota - un paziente con sospetto è in attesa ma in buone condizioni generali".

"La prima paziente di 74 anni è in costante miglioramento. Altre 3 pazienti di anni 68, 76 e 86 sono in buone condizioni generali. La degente proveniente dall’ospedale di Albenga di 86 anni che presenta una polmonite è in condizioni stabili rispetto a ieri, con lieve miglioramento del sensorio. E solo questa paziente ha iniziato la terapia antivirale".

"Per quanto concerne il paziente ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’Azienda Socio Sanitaria ASL 5 è ancora febbricolare. Le condizioni generali sono buone, non presenta sintomi respiratori" concludono dal San Martino.