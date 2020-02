Coronavirus, Toti: "Al lavoro con la Protezione civile per alleggerire le condizioni all'interno degli alberghi alassini"

"Questa mattina, come ieri, la situazione è sotto controllo". Inizia cosi la diretta Facebook del governatore ligure Giovanni Toti, in compagnia con il professor Matteo Bassetti responsabile del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova, in merito all'emergenza Coronavirus.

"Come oramai noto, nella nostra Regione abbiamo due punti di attenzione: Alassio e La Spezia. Tutti stanno sostanzialmente bene. Abbiamo in corso alcuni tamponi di persone tracciate, sempre provenienti dalle zone attenzionate, entrate in contatto con persone già seguite. L'esito verrà comunicato nelle prossime ore".

"Inoltre, siamo al lavoro con la Protezione civile per alleggerire le condizioni all'interno degli alberghi alassini. Nelle prossime ore, parleremo con il Governo e Alisa per stabile cosa fare la prossima settimana. Dove possibile, cercheremo di alleggerire i disagi per la cittadinanza" conclude Toti .

Sempre nel corso della diretta, il professor Matteo Bassetti ha illustrato le condizioni di salute dei pazienti che hanno contratto il virus: "Abbiamo 5 pazienti confermati al San Martino. La prima paziente di 74 anni è in costante miglioramento. Altre 3 pazienti di anni 68, 76 e 86 sono in buone condizioni generali. La degente proveniente dall'ospedale di Albenga di 86 anni che presenta una polmonite è in condizioni stabili rispetto a ieri, con lieve miglioramento del sensorio.