Il governatore della Lombardia Fontana: "Una mia stretta collaboratrice positiva al test del Coronavirus: vado in auto isolamento"

Attilio Fontana con la mascherina in diretta Facebook

"Anche io sono stato sottoposto al test e sono risultato al momento negativo". Lo ha detto poco fa il presidente della Regione Attilio Fontana durante una diretta Facebook sul suo profilo.

"Una mia stretta collaboratrice è risultata positiva: si tratta di una persona con cui lavoro a stretto contatto ed è per questo che anche io mi atterrò alle prescrizioni. Per due settimane vivrò in una sorta di auto isolamento e continuerò ad indossare la mascherina".

Il presidente della Regione Lombardia aveva già annullato la conferenza stampa prevista questo pomeriggio alle 18.30 proprio a causa di un caso sospetto tra i dipendenti della Regione. In serata la spiegazione del governatore in diretta. Con una battuta: "Il lavoro va avanti. Se mi vedrete con la mascherina, non spaventatevi".

Ecco il video annuncio del governatore varesino: