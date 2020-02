Circo a Savona, l'Accademia Kronos: "Chiediamo al sindaco di vietare tramite ordinanza l'utilizzo degli animali in spettacoli viaggianti"

"Da ieri Savona è tappezzata di locandine che preannunciano l'arrivo del Circo Millennium dal 6 fino al 23 marzo, sbandierando la presenza degli "amici a 4 zampe dai 5 continenti" cit. la legge 175 del 2017 prevede un graduale superamento della presenza degli animali nei circhi e nelle attività dello spettacolo viaggiante" commenta in una nota l'Accademia Kronos.

"Questo per arrivare ad azzerare lo sfruttamento degli animali che, sia che siano nati in natura sia che siano nati in cattività, vivono in sofferenza, perché è la paura che li fa esibire. Per gli animali il circo è privazione dei comportamenti fondamentali e naturali di ogni singola specie. Gli animali non scelgono di esibirsi di vivere, in gabbia, di essere trasportati per chilometri e sono ridotti a burattini nelle mani dei domatori".

"Grande esempio di civiltà giunge dalla regione Campania che per prima ha approvato il divieto per il circo con animali dando seguito ai decreti legislativi previsti dalla legge. Chiediamo al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio di intervenire con un'ordinanza contingibile urgente al fine di vietare l'utilizzo degli animali in spettacoli viaggianti e circensi dimostrando in questo modo la volontà di allinearsi a quanto decretato per legge e contribuendo a far sì che questa barbara usanza arrivi ad una veloce fine" concludono dall'Accademia Kronos.