Coronavirus, l'Avis invita a continuare a donare sangue: "Massima sicurezza garantita dai protocolli"

"Continuiamo a donare sangue. Lo si può fare con la garanzia di massima sicurezza legata all'applicazione dei protocolli operativi".

E' questo il messaggio che arriva dall'assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, in concerto con Avis.

"I servizi trasfusionali e le associazioni di volontariato sono disponibili a chiarire dubbi al fine di evitare accessi alle donazioni in presenza di sintomi. Tuttavia ad oggi il rischio di trasmissione del Coronavirus per via trasfusionale non è documentato" spiega Viale.

"Per chi si recasse a donare il sangue - precisa la vicepresidente - è indispensabile comunicare eventuali sintomi come raffreddore, tosse o febbre superiore ai 37,5°".

"Viene applicato il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni dei soggetti che sono transitati dall'1 di febbraio ad oggi nei Comuni considerati a rischio" conclude la nota.

In allegato il calendario delle giornate di donazione nel mese di marzo, mentre a febbraio ci saranno ancora le raccolte del giorno 28 presso l'Avis di Varazze e del 29 presso l'Avis di Albissola Marina. Inoltre, come tutti i venerdì, sono disponibili le sedi Avis di Savona (il 28 sarà possibile anche tipizzarsi per il midollo osseo), Finale Ligure e Albenga.