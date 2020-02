La proposta di Medifit al Comune di Albenga per le politiche della famiglia e il terzo settore: "Attività fisiche per tutti"

Il Centro di Attività Fisiche Integrate MediFit di Albenga vuole evidenziare una delle particolari attività svolte nella sua sede rilanciando un progetto, a suo tempo, già formalmente protocollato ed illustrato ai servizi sociali del Comune di Albenga e alla rete associazionistica; di sicuro interesse per tutta la cittadinanza ma, in particolare, per chi opera nel terzo settore.

La proposta, rivolta alle varie associazioni, è stata quella di consentire a ciascuna persona di praticare specifica “Attività Fisica in contesto protetto” permettendo di praticare training con scopi di: prevenzione, mantenimento, post-riabilitativi, ludico sportivi, ricreativi anche alle persone con disabilità e/o difficoltà motorie.

Facciamo un breve cenno sulle peculiari attività svolte dal Centro MediFit inaugurato nella primavera del 2018 conquistando fin da subito il plauso delle autorità e di numerosi medici del comprensorio, nonché la manifestata soddisfazione degli utenti che hanno apprezzato non solo il livello del comfort del Centro ma soprattutto l'etica professionale, l'innovazione e la personalizzazione delle attività.

MediFit, infatti, non è genericamente una ”palestra” ma un Centro che, pur essendo aperto a tutti, pone la sua maggior attenzione a favore di una popolazione sia giovane che anziana con particolari situazioni di carattere clinico o con disabilità ( obesità, patologie cardiovascolari, diabete, osteoporosi,dolori articolari e muscolari ecc..) a cui è stata prescritta e/o consigliata attività fisica per il raggiungimento del loro obiettivo o che vogliano semplicemente migliorare e mantenere la loro condizione fisica.

L'atto protocollato di questo nuovo progetto si articola in numerose pagine, delle quali estraiamo per brevità i punti salienti. Nella stesura della proposta infatti si legge:

E' nostra volontà consentire a ciascuna persona di praticare specifica attività fisica; e il nostro essere un Centro di attività Fisiche Integrate si propone come possibile riferimento Sociale che si realizza nel fare Attività Ginniche Fisiche-Motorie e di Formazione Fisica per l'avvio di eventuali pratiche sportive, proprio come mezzo per l'integrazione ed il benessere psicofisico di soggetti che manifestano un disagio.

La famiglia che ha un figlio, un parente con disabilità “conclamata” può scegliere se fargli praticare uno sport e/o attività fisica in un contesto protetto o in un contesto integrato con i coetanei; nel primo caso si attende dagli operatori un'accoglienza e un'attenzione compatibile con le particolari esigenze sia fisiche che psicologiche, oltre a un'adeguata preparazione. Le famiglie spesso rinunciano a far partecipare il proprio figlio o parente a un corso sportivo o ad attività fisiche perchè: oltre a non avere a disposizione adeguati e attrezzati impianti, sono consci dei rischi di marginalizzazione se non addirittura bullismo che il giovane rischia in un contesto non protetto.

L'idea di agire attraverso l'attività fisica ed un allenamento ludico-sportivo a favore di soggetti affetti da disabilità, non nasce solo per prevenire patologie e migliorare la funzionalità globale della persona, ma, anche, per agevolare l'integrazione delle persone affette dalle varie disabilità nel loro contesto di vita quotidiana rafforzandone la capacità di autostima e portarli attraverso un percorso specifico e specializzato a poter interagire con gli altri proprio con il movimento, lo sport e le attività fisiche; le quali svolte con sufficiente regolarità, presentano rilevanti vantaggi non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico in quanto contribuiscono a restituire ai ragazzi e all'adulto disabile un atteggiamento attivo e pro attivo nei confronti del proprio corpo condizionato dalla propria disabilità. Non trascurando che le attività di gruppo possono contribuire a creare aggregazione, senso di comunità e a combattere la solitudine.

Lino Furfari, fondatore, nonché dirigente della Medifit, persona estremamente schiva e discreta che non ama mai apparire in prima persona, è fautore di tale iniziative, spinto, non solo da sua personale esperienza da imprenditore nel campo della sanità privata da circa 30 anni ma anche, come ci spiega, perchè ho sempre operato tenendo al primo posto l'etica, l'umanità e l'empatia con ogni mio interlocutore; pertanto, questo è un progetto e un'attività di cui ho piacere e gratificazione nel metterla a disposizione della comunità di Albenga, perchè lo sport e il benessere sono un diritto per tutti e tutti devono poterne usufruire trovando competenza, professionalità, serietà.

Fondamentale, costruttiva e gradita sarebbe la collaborazione da parte delle figure Psico-Sociali e di volontariato che possono affiancare gli operatori della Medifit e che si possono relazionare con il personale delle associazioni che hanno in carico i minori e/o disabili sulle problematiche emerse e le difficoltà dei singoli.

Inoltre, si auspica una collaborazione tra i Servizi Territoriali e l'associazionismo, anche sportivo, la Consulta del Disabile e del Volontariato, poiché riteniamo sia una valida garanzia per l'avvio congiunto, affinché si sviluppi sul territorio una pratica dello sport e delle attività fisiche-terapeutiche per agevolare le persone disagiate; nonché importante mezzo di informazione e sensibilizzazione verso le famiglie.

Il Centro mette a disposizione personale qualificato per le attività e per le valutazioni riferite alle capacità del singolo di svolgere attività fisica, spazi e servizi con totale abbattimento delle barriere architettoniche e tecnologie all'avanguardia per quanto riguarda ogni tipo di attività fisica “inclusiva”, cioè accessibile a tutti, dai normodotati alle persone con disabilità e/o difficoltà motorie.

Considerate le finalità e che l'aspetto di promozione sociale è prioritario dell'iniziativa, anche al fine di essere una risorsa per la collettività agevolando gli appartenenti alle fasce in condizione di fragilità sociale,

La MediFit applica significative riduzioni sulle tariffe normalmente applicate agli utenti e differenziate in base a programmi ed esigenze del singolo e personalizzabili dalla famiglia.

La direzione del Centro MediFit resta a disposizione; e i rappresentanti delle associazioni o i singoli privati che volessero informazioni e/o proporre iniziative congiunte possono recarsi, previo appuntamento, presso la sede di piazza Berlinguer 20 ad Albenga. Tel 0182 541484.

Informazioni sulla mission del Centro sono dettagliatamente descritte sul sito www.centromedifit.it.