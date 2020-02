Emergenza epidemiologica Covid-2019: le richieste della Cisl Fp

"In riferimento alle indicazioni pervenute nella giornata del 26 febbraio u.s., in materia di prevenzione della diffusione del Corona Virus, la scrivente O.S. Cisl Fp, (anche traendo spunto da buone pratiche messe in atto da parte di altre Amministrazioni Pubbliche), in applicazione della Direttiva 1/20 del Dipartimento della Funzione Pubblica, propone e chiede che venga avviata con urgenza una ricognizione delle esigenze del Personale in servizio, con particolare riferimento ai Lavoratori portatori di patologie croniche che li rendono particolarmente soggetti a rischio di contagio, ai Lavoratori che siano costretti ad utilizzare mezzi pubblici in quanto residenti al di fuori del Comune sede di lavoro, ai Lavoratori che in presenza di provvedimenti di chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado debbano farsi carico della assistenza di fgli minori, o comunque in età scolare". Si apre così la nota diffusa da Vincenzo Vassallo, dirigente sindacale della Cisl Fp.

"La ricognizione, a nostro avviso, dovrebbe essere fnalizzata - nell'ottica del provvedimento governativo citato - a trovare con il confronto sindacale soluzioni alle problematiche delle citate categorie di Lavoratori, attraverso forme temporanee di lavoro fessibile (agile o delocalizzato) che possa contemperare le esigenze di tutela della salute, con le esigenze di garanzia delle attività istituzionali. In attesa di un cortese riscontro salutiamo cordialmente" ha infine concluso Vassallo.