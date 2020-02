Carcare, intensificazione dei controlli sulle deiezioni degli animali da compagnia

Approvato dal consiglio comunale alla fine del 2019, il Regolamento Comunale per la Civile Convivenza, disciplina volutamente una serie di disposizioni in merito al decoro urbano, associate alla condotta degli animali da compagnia per le vie e i giardini pubblici, compresi i luoghi interni ed esterni dei condomini.

Dalla prossima settimana, la Polizia Locale di Carcare intensificherà i controlli in questo delicato settore, attraverso una serie di servizi mirati per mitigare il diffuso fenomeno di abbandono di escrementi nei luoghi pubblici.

“Ci tengo a precisare che la volontà non sarà, né quella di offendere i proprietari degli animali, né quella di fare “cassa”. Obiettivo di queste prescrizioni è quello di mantenere in equilibrio i diritti e i doveri di ogni membro della comunità cittadina, compresi coloro che hanno a cuore l’affezione del proprio cane o gatto, nei rapporti con tutti coloro che pur non avendone nutrono le medesime simpatie ma esigono dai proprietari di animali il rispetto di alcune semplici regole" conferma il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.