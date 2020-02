Tagli alla Polstrada, Traverso (SIAP): "Che fine ha fatto chi prometteva risorse?"

"Il taglio della Polstrada di Sanremo e Finale Ligure, che il SIAP cerca di scongiurare perché la Liguria è una terra infiltrata dall’ndrangheta e non può permettersi di perdere presidi di Polizia, nasce dalla carenza di personale della Polizia di Stato. Chi era al Governo, promettendo mari e monti ai poliziotti e assunzioni adesso cosa dice?" commenta in una nota Roberto Traverso, dirigente Nazionale SIAP.

"Il Dipartimento della P.S. taglia i rami che sono seccati per colpa del mancato tour over causato da chi utilizza l’argomento sicurezza per raccogliere consenso senza aver messo in campo investimenti strutturali sulla necessità di rafforzare gli organici. Auspichiamo che i confortanti segnali raccolti dall’attuale Governo che sta bandendo nuovi concorsi per allievi agenti della Polizia di Stato diano continuità al rafforzamento in atto".

"A Sanremo il sindaco, per evitare la chiusura, si è reso disponibile a trovare una soluzione per fare risparmiare i 150 mila euro di affitto attualmente pagati dal Ministero dell’Interno per la Polstrada, mentre a Finale Ligure per ora le istituzioni non si sono fatte sentire mentre sul territorio savonese i problemi di sicurezza stanno aumentando a causa dell’arrivo della piattaforma Maersk" conclude Roberto Traverso, dirigente Nazionale SIAP.