Savona, sorpresi a spacciare davanti al Palazzo di Giustizia: arrestati tre gambesi

Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dai carabinieri della Compagnia di Savona. Nella notte appena trascorsa, i militari dell'Arma della Sezione Operativa, in collaborazione con quelli della locale Stazione, hanno arrestato tre uomini gambesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, si tratta di J.O.di 22 anni, S.O. di 23 anni e K.K. di 26 anni, tutti domiciliati a Savona.

Nell'esecuzione di un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio di sostanza stupefacenti, i militari hanno notato i tre cittadini stranieri aggirarsi con fare sospetto in piazza del Popolo all'angolo di via XX settembre nei pressi del Palazzo di Giustizia. E avvicinati da alcuni giovani che dopo un breve contatto, si sono allontanati ricevendo un piccolo involucro.

Vistosi scoperti, i gambiani hanno cercato la fuga per le vie limitrofe, venendo però fermati dai militari dell'Arma dopo un breve inseguimento. I carabinieri hanno cosi effettuato un'accurata perquisizione personale che ha permesso di rinvenire vari involucri di cellophane con circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. La successiva perquisizione dell’abitazione dove domiciliano, ha consentito di trovare anche alcuni bilancini di precisione e materiale vario utilizzati per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato.

Terminate le formalità di rito per i tre, J.O., S.O. e K.K. sono stati ristretti nelle camere di sicurezza del Comando e Provinciale carabinieri di Savona e nella mattinata odierna giudicati per rito direttissima dall'autorità giudiziaria di Savona.