Passaggio del meteorite: ecco come si è visto a Celle Ligure (FOTO e VIDEO)

Un breve passaggio, una frazione di secondo tanto basta per lasciare il segno. Questa mattina alle 10:38:11 in tutto il Nord italia è stato avvistato un meteorite solcare il cielo lasciando una traccia più o meno consistente.

La cam di monitoraggio (posizionata dal gruppo di ricerca aliena A.R.I.A) cattura quella frazione di secondo, posizionata nei pressi di Celle Ligure puntata verso Genova viene usata dal fondatore e ufologo ligure di A.R.I.A Angelo Maggioni che per ricerca e studio esamina vari passaggi di oggetti sia identificati che non identificati.

Già una volta la Cam catturò il passaggio di una meteora proveniente dalla direzione Cuneo verso Roma , questa volta la resa è debole per via del sole che ne copre in parte il transito.

L'ufologo molto attivo in italia spiega che a proposito di virus, di cui in questi giorni il mondo è protagonista, alcune quantità sconosciute arrivano anche dallo spazio come appunto meteore bene precisare che una maggior parte di questi viene neutralizzata all'impatto con la nostra atmosfera con la combustione (fuoco) ogni giorno sul nostro pianeta piove qualche tonnellata di batteri alieni che appunto una buona parte viene distrutta con l'impatto nell'atmosfera.

Alcune teorie suggeriscono che la vita sulla Terra sia avvenuta proprio grazie a questa pioggia, ma tra questi potrebbero trovarsi agenti anche pericolosi che potrebbero non solo influenzare ma anche modificare patologie di cui noi esseri umani saremmo immuni o abituati.

Non è il caso del recente coronavirus che comunque vede da parte dei complottisti sul banco degli imputati una manipolazione da laboratorio lasciata libera per colpire il sistema economico Cinese e quello Italiano, ma qui spiega l'ufologo: "Direi di andarci piano e di fornirsi di adeguata documentazione. Vero è - prosegue - che nelle mie teorie di vita comparsa sulla Terra gioca molto il fatto e la convinzione che una parte di noi appartiene al nostro universo, cioè che una parte del nostro DNA è strettamente legato alla Terra e una parte è strettamente legato all'universo quella stessa parte che potrebbe dar vita anche a forme aliene su altri pianeti. Rimane sempre affascinante osservare il passaggio di una meteora a patto che questa non rechi danni o pericoli all'esistenza di forme di vita".

Il video del passaggio della meteora: