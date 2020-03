A Radio Onda Ligure 101 una puntata dedicata ad Albenga

Si parlerà di Albenga oggi su Radio Onda Ligure 101, nel consueto appuntamento dalle 13 alle 14 con gli ospiti in studio.

Saranno in diretta il presidente del CIV Albenga, Bruno Robello De Filippis, insieme a Marco Ghini di BastaPoco Onlus e alla scrittrice Cristina Rava che presenterà il suo nuovo libro.

La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.