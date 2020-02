Gli albenganesi Missing Ink diventano una band... Da cinema (FOTO e VIDEO)

In vista della stagione estiva, la band albenganese dei Missing Ink lancia un nuovo video-promo nel quale esegue alcuni “assaggi” tratti dalle più famose colonne sonore.

Da Flashdance ai Ghostbusters, passando per gli immancabili Blues Brothers, la band formata in ordine alfabetico da Gloria Berra (voce solista), Antonio Capezio (basso, bass-synth e cori), Elia Colnaghi (chitarre e cori) e Diego Sgarlato (tastiere e cori) e da poco rinvigorita dall’innesto di Gabriele Sbarra, giovanissimo batterista di Pietra Ligure, si presenta con un look “in bianco e nero”.

Sul telone alle alle loro spalle, ma anche sui loro candidi abiti, scorrono le immagini proiettate dei film da cui sono tratte queste canzoni che hanno fatto la storia della musica e del cinema al tempo stesso.

Ma la band dei Missing Ink non è solo colonne sonore: una scaletta di oltre 3 ore costituisce il loro show, capace di spaziare dai grandi classici del rock (Aerosmith, Blue Oyster Cult, Bon Jovi, Deep Purple, solo per citare alcuni esempi) al mondo della disco, del soul e dell’r’n’b (da Thriller a Disco Inferno) fino alla musica italiana.

Ecco il video promo “Missing Ink 2020 - Cinema Show” e, in fotogallery, il making of delle riprese.