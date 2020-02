Borghetto, conclusa indagine per intestazione fittizia di veicoli: indagato un 59enne imperiese

I carabinieri della Stazione di Borghetto hanno concluso un’attività d’indagine che ha consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria, un cittadino di Imperia, 59enne, pregiudicato, a seguito di un’anomalia documentale riscontrata nelle banche dati della Motorizzazione Civile e quelle dell’A.C.I. (Pubblico Registro Automobilistico), durante un controllo stradale. Il soggetto infatti risultava intestatario di otto veicoli.

A conclusione delle indagini è emerso che l’individuo, disoccupato e con un pregresso “trascorso giudiziario”, risultasse fittiziamente proprietario di 2 autovetture e 6 motocicli, in realtà poi cedute nell’esclusiva disponibilità di altre persone, violando una precisa norma penale prevista dal Codice della Strada che vieta l’intestazione fittizia di veicoli.

È stata, infine, avanzata alla Magistratura una richiesta di emissione di decreto di “Blocco Anagrafico” nei confronti dell’indagato, proprio al fine di evitare l’intestazione di ulteriori veicoli.

Tale attività - si legge in una nota del Comando Compagnia carabinieri di Albenga - si inserisce in un più ampio quadro di controlli finalizzati ad arginare il fenomeno dei “prestanome di veicoli”, in crescita e spesso sottovalutato, che può generare grossi problemi: pensiamo ad esempio agli omicidi stradali, alle omissioni di soccorso o all’utilizzo di questi “veicoli fantasma” per compiere rapine o altri gradi delitti.