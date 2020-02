L'oroscopo di Corinne dal 28 febbraio al 6 marzo

ARIETE: approfittate degli ultimi sprazzi di una Venere voluttuosa e sinuosa al fine di dare un input alla quotidianità, avviare progetti, far valere diritti e priorità, richiedere rispetto ed onorabilità. In casa, in amore o sul lavoro tira aria di novità e se vi capita sotto mano un’occasione coglietela al balzo senza esitazione! In concomitanza qualcheduno vi farà arrabbiare o si comporterà strambamente. Favoriti i matrimoni, le maternità e le trepide emozioni. Propensione alle infiammazioni.

TORO: con Marte e Giove in poppa potete permettervi di osare, confidare in utili appoggi o tagliare un traguardo indipendentemente da uno spizzico di fiacca colpente a tradimento. Vi toccherà pure incoraggiare un soggetto, pensare ad un vecchietto, riparare o cambiare un arnese malfunzionante, spendere dei soldini per un regalino o per qualcosina inerente la macchina, il cellulare, l’abbigliamento o l’abitazione. Non da escludere confutazioni con uno zuccone!

GEMELLI: allettante questo primo quarto di Luna che, formandosi il 2 marzo, a 12°42’ della vostra costellazione porta un miglioramento su tutti i fronti… Ragion per cui, se talune faccende finora sono andate storte, avrete modo di riscattarvi e trascorrere delle giornate degne di attenzione pur permanendo quel sottile vago senso di impotenza verso situazioni che non potete cambiare. Salvaguardate lo stato di salute e state attenti a non spaccare cose fragili per disattenzione.

CANCRO: malgrado non possiate cantar da galli e dovendovi accontentare di ciò che passa il convento otterrete dei consensi fino a ieri negati, vi caverete uno sfizietto, varierete look, effettuerete un conveniente acquisto o penserete un pochino di più a voi stessi. Tra coppiette le litigate non mancheranno oppure vi toccherà, tra incudini e martelli, far da paciere tra due litiganti. Chi ha figli raccomandi loro di eludere colpi di testa e di riflettere prima di agire. Stomaco gemente.

LEONE: una specie di sosta forzata o una pausa di riflessione costringerà a mollare il tiro o a dare un colpo al tino e uno alla botte per quanto concerne famiglia, denaro, interessi od affetti… E’ forse uno dei rari momenti in cui cullarsi sull’amaca delle speranze dà effetti positivi partendo dal presupposto che vostra sarà la vittoria! Chi ha l’Ascendente in un segno d’acqua o fuoco tenti la fortuna giocando al Lotto! Tendenza a sciatalgie, slogature, scivoloni o cervicali.

VERGINE: bisognerebbe prendere le stelline e sculacciarle come si fa con i bimbi quando si dilettano a combinar pasticci… Il periodo, infatti, non è malvagio, ma buffo, curioso, rigurgitante di incognite, sogni, contraddizioni, rimandi, bislacche coincidenze, ruminazioni mentali, missive discrepanti, disturbi da non trascurare e lato materiale da tutelare. Ideazione di un viaggetto, cenetta, ritrovo, sollazzo nonché contiguità con un elemento un po’”pazzo”.

BILANCIA: un bizzoso venticello astrologico scombussolerà pensieri ed idee soffiando su piani e propositi sino a stravolgerli… Delle presunte certezze scemeranno oppure non riuscirete ad ottenere quei favori così ampiamente bramati restando maluccio di fronte ad una bugia o un’azione ritenuta scorretta. Tra domenica e mercoledì, invece, tirerete sospiri di sollievo. Sappiate che una bicchierata o una scorpacciata in compagnia gioverà sia al corpo che alla mente.

SCORPIONE: non è che funga un granché ma tra un trambusto e una preoccupazione vivrete pure attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Occhio soltanto a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio dalla duplice personalità od immeritevole della vostra considerazione e siate accortissimi in qualsiasi eventuale transazione. Scambio di messaggi od opinioni con una donna a cui parlare chiaro prima che si creino antipatici malintesi.

SAGITTARIO: l’opposizione del primo quarto di Luna ha il potere di rendervi insofferenti, agitati, nervosetti, pronti a scattare per inezie oppure timorosi di sbagliare qualcosa inerente l’amore, le finanze, le amicizie, implicite delle difficoltà nel capire il comportamento di un essere ermetico e delle preoccupazioni per l’attività, dei parenti anziani, dei bimbetti o la locazione. Dichiarazione od invito gradito nonché fastidi al colon, braccia, gambe o sbalzi di pressione.

CAPRICORNO: seguitate a tirare la carretta, portare il peso di un onere, un corruccio, ma presto vi accorgerete esserne valsa la pena… Affrontare apertamente una divergenza di opinioni consentirà di trovare, con chi ruota intorno al vostro habitat, un savio compromesso. In sovrappiù una chiamata vi coglierà alla sprovvista o vi toccherà spostare un appuntamento. Per trattamenti estetici o una manicure superlativa affidatevi al primo quarto di Luna del 2 marzo!

ACQUARIO: siate fermi ed irremovibili su scelte e decisioni da non revocare per pena, insicurezza, smarrimento e, se reduci da esperienze sbagliate, non accontentatevi delle briciole e non permettete a nessuno di trattarvi da ruota di scorta o da zerbini. Guardatevi intorno, ampliate la visuale, non incaponitevi su esseri tanto intriganti quanto meschini, ascoltate i pareri altrui e non peccate di caponaggine! Dal passato si rifarà vivo uno che non sentivate da tempo. Irritazioni nasali.

PESCI: in questo periodo non strafate perché un calo energetico renderebbe faticoso il benché minimo sforzo e date un ultimatum a chi si diverte a tenervi sulla corda atteggiandosi a saccente. Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… Coccole a gogò e giocosi momenti lambiranno innamorati e coppiette assodate. Regalini, omaggi, sorpresone o messaggi in arrivo per chi avanza d’età. Domenica scombinata.