Botto (M5S): "Incardinato ddl per Funivie, avanti spediti"

"E' stato incardinato in commissione Trasporti al Senato il ddl relativo a funivie. Oltre ai quattro milioni necessari per riavviare l'impianto dopo i danni causati dal maltempo, con esso si sbloccano anche i fondi per dare il disco verde agli ammortizzatori sociali" commenta Elena Botto, senatrice M5S.

"Condividiamo l'apprensione dei vari attori interessati, ma come M5S abbiamo tutta l'intenzione di far sì che si possa procedere in commissione nel modo più spedito possibile - conclude - Ricordiamo che c'è il fondo Trasporti, che consente in questi giorni di poter in qualche modo ovviare alla situazione. Continuiamo a lavorare per dare ai lavoratori gli strumenti necessari".