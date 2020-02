Infrastrutture, sviluppo ferroviario a Vado e Savona. Sindaco Giuliano: "Rfi presenterà un elaborato grafico sugli interventi"

In videoconferenza in due fasi distinte tra i comuni di Vado e Savona e Rfi sono state analizzate le interferenze tra l'asse ferroviario e i comuni savonesi. Il sindaco di Vado Monica Giuliano ha portato all'attenzione le opere da realizzare per la chiusura di alcuni passaggi a livello presenti sul territorio vadese.

"Abbiamo parlato di interventi da realizzare sui passaggi a livello di Vado in modo da permettere la fruibilità dei treni, con la creazione di successivi nuovi sottopassi. Vogliamo proseguire sulla linea ambientale importante per ridurre i camion e potenziare i treni, abbassando così l'inquinamento. Un ottimo risultato la disponibilità di Rfi".

Per realizzare l’opera (i treni verranno realizzati proprio su Vado) dovrebbe essere stanziata una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

"Questa mattina, a seguito delle mie richieste delle scorse settimane, siamo stati convocati anche noi al tavolo con Rfi ed abbiamo potuto porre in evidenza, come già anticipato nei giorni precedenti, il tema del passaggio a livello di Zinola che potrebbe comportare disagio alla viabilità nelle zone limitrofe a causa di un aumento del traffico ferroviario, in transito da Parco Doria, da e per la piattaforma multimodale di Vado Ligure. Ho ringraziato Rfi per la disponibilità accordataci nel prospettare insieme soluzioni al fine di mitigare tale impatto" conclude il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.