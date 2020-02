Noi per Savona: "Perseguire in maniera prioritaria il trasporto merci su ferrovia"

"L'utilizzo della ferrovia per il trasporto merci è da considerarsi ottimale sotto tutti gli aspetti e deve essere perseguito in maniera prioritaria. Abbiamo letto che il passaggio di treni a Zinola ha suscitato lamentele da parte di alcuni residenti" spiega in una nota il direttivo di "Noi per Savona".

"La sosta imposta dal passaggio a livello è certamente sgradevole, ma dobbiamo dire chiaramente che un treno trasporta il carico di almeno 40 camion. Attualmente si tratta di due treni al giorno".

"Ci chiediamo se il vantaggio di avere 80 camion in meno sulle nostre strade (in termini di traffico pesante e di inquinamento) non valga l'attesa di pochi minuti. Al limite, ci sono percorsi alternativi per le auto" concludono da "Noi per Savona.