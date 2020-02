Tir ribaltato sul Cadibona, Noi per Savona: "Con il blocco delle Funivie indispensabile l'utilizzo della ferrovia"

"Ieri si è verificato sul Cadibona l'ennesimo incidente provocato dai camion che trasportano il carbone a Bragno. Negli ultimi anni sono stati almeno 5 i camion rovesciati nella curva, con danni alle cose e per fortuna senza danni alle persone, con sversamento di materiale persino nelle case". Cosi commenta in una nota il direttivo di "Noi per Savona".

"In questa fase di interruzione delle Funivie riteniamo che sia assolutamente indispensabile l'utilizzo (anche se temporaneo) della ferrovia. E ciò sia per motivi di sicurezza sia per rilevanti motivi ambientali".

"Nel malaugurato caso di un incidente mortale, a chi dovremmo addebitarne la responsabilità? Vorremmo tanto capire Chi, a Savona, si oppone strenuamente all'utilizzo del trasporto su ferro" conclude il gruppo Noi per Savona.