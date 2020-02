Vaccarezza: "Approvato dalla Regione bando di finanziamento per la riqualificazione ambientale e paesaggistica"

"Regione Liguria ha approvato il bando di finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica realizzati dai comuni che aderiscono al patto per lo sviluppo strategico del Turismo in LiguriaUno dei requisiti per accedere al bando, oltre naturalmente a fare parte del Patto, (definito con delibera del 14 luglio 2017) è legato al numero di abitanti, che deve essere inferiore alle cinquemila unità, o in alternativa, l’ubicazione, che deve essere obbligatoriamente nell’entroterra" commenta in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo! In regione".

"Inoltre, è necessario che le amministrazioni proponenti abbiano un progetto definitivo approvato con apposito atti. La data di presentazione delle domande è fissata nei termini 23 marzo fino al 6 maggio 2020. Prosegue quindi l’impegno della Regione Liguria con azioni mirate alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, urbano, sociale e ambientale dei Piccoli Comuni del territorio, attraverso strumenti legati ai temi strategici dello sviluppo locale".

"L’obiettivo è che le azioni programmate per la tutela al recupero fisico di beni, siti, oppure spazi di valore storico, culturale e ambientale abbiano positive ricadute anche sulle dinamiche economiche, assolvendo la funzione di potenziamento dell’offerta della nostra terra" conclude Vaccarezza.