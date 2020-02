Francesca Battiato pubblica il 1° singolo del 2020 "Buona Fortuna"

Dopo la pubblicazione del primo album e dopo i concerti (l'ultimo alla Fortezza del Priamar di Savona dove la ricordiamo insieme al Leader dei Timoria, Omar Pedrini) si era fermata per circa un anno per produrre le nuove canzoni.

Il brano è firmato da Francesca sia nel testo sia nella musica mentre hanno collaborato alla produzione e alla post produzione E. Dabbono e Dj Snore, la copertina è stata realizzata da Francesca insieme al giovane grafico G. Spandonari, la foto originale è di G.Catania, abito: Simonini Store. “Buona Fortuna” sarà in vendita su tutti i Digital Store (Itunes, Deezer, Apple music, Google play, Amazon etc..) e in ascolto su Spotify dal 1° marzo.