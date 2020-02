La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "Più cresco più trovo difficile trovare il mio posto in questo mondo"

YEPP Albenga è l’associazione che aiuta i giovani a realizzare le proprie idee, a diventare cittadini attivi, e a portare ad Albenga il cambiamento che desiderano. Ha sede nel Centro Giovani di Piazza Corridoni 9, ex Cinema Astor.

Più cresco più trovo difficile trovare il mio posto in questo mondo

Fin da piccoli si aspira ad un lavoro da fare da grandi, molto spesso quelli citati erano sempre gli stessi: il pompiere, la ballerina, la veterinaria, il calciatore.

Adesso i desideri dei bambini sono cambiati come sono cambiata e cresciuta io, ora più cresco più trovo difficile trovare il mio posto in questo mondo.

Da piccola volevo fare la ballerina, ho fatto danza classica da quando avevo sei anni e sognavo un giorno di poter ballare per un pubblico sempre più grande, ma l’unica cosa, o meglio persona, diventata grande sono stata io: troppo alta per essere una ballerina di danza classica.

Perciò decisi a dodici anni di iscrivermi ad atletica, sport completamente opposto a quello precedente. Per una volta non mi ero illusa e non avevo mai avuto l’idea che potesse diventare la mia professione un futuro.

In quegli anni andavo alle medie e ho vaghi ricordi su cosa pensassi di fare da grande. Insomma quegli anni passarono veloci e mi iscrissi al liceo scientifico.

Scelta totalmente casuale, dicevano che andavo bene a scuola, ero brava in matematica e potevo farcela.

Durante il secondo anno di liceo, ricominciai a pensare ad un lavoro ed iniziai a riflettere sul ramo della psicologia. Così, anche per altre motivazioni personali, decisi di perdere un anno e cambiare scuola e indirizzo, scegliendo scienze umane.

Questa fu una scelta abbastanza significativa, dall’anno scorso devo farmi circa un’ora di pullman per andare e tornare da scuola, ho dovuto perdere un anno di liceo vedendo tutti i miei amici ed ex-compagni andare in terza.

Mi pento di aver perso un anno per cambiare scuola? No, dopo un anno sono sempre più convinta di aver fatto la cosa giusta, ma meno convinta sulla mia strada futura da percorrere. Ho molti dubbi soprattutto grazie alle mille sfaccettature che vi sono nella materia principale del mio indirizzo il quale mi ha fatto comprendere che non esiste solo la professione dello psicologo.

Cambiando scuola ho conosciuto molti altri professori ed una in particolare mi ha trasmesso il suo amore per il suo lavoro, per i suoi studenti e per l’inglese.

Grazie a lei ho iniziato a pensare all’insegnamento, potrebbe essere questo il mio lavoro? In più mi è stata data l’opportunità alcune settimane fa di fare alternanza scuola-lavoro in una classe di quinta elementare in cui, tra mille preoccupazioni, è stata un’esperienza che mi ha fatto nuovamente pensare di diventare un’insegnante. Però tra tutte queste ambizioni realizzabili, c’è ancora una parte di me bambina che vorrebbe stare su un palco, di sicuro non per ballare, ma mi ha sempre affascinato il mondo dello spettacolo e dell’arte.

Ho sempre scritto, suonato e grazie a YEPP Albenga ho scoperto il teatro, eppure mi rendo conto che rimarranno hobby e sogni nel cassetto, desideri troppo deboli da esternare.

In ogni caso rimango sempre con un pensiero fisso: la psicologia.

Per adesso continuerò il mio amato indirizzo, le mie passioni, andrò allo YEPP e aspetterò il quinto anno per vedere se ho capito che cosa voglio fare per il resto dei miei giorni.

L'AUTRICE DI QUESTO ARTICOLO

Anna Rossi Di Blasio, 17 anni, studente al liceo Arturo Issel a indirizzo scienze umane presso Finale Ligure. YEPP Albenga è la sua opportunità per esprimere sé stessa!