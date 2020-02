E' uscito di casa (senza cellulare) per fare un giro. La moglie non vedendolo arrivare, ha dato l'allarme. Ricerca persona questa notte in località Carpe, frazione del comune di Toirano.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria e le forze dell'ordine. Per fortuna, le operazioni si sono concluse positivamente.

L'uomo, pare di circa 40 anni, è stato ritrovato questa mattina (intorno alle ore 6) in buona salute a casa della madre.