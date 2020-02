Mete primaverili in Italia: dove andare con la famiglia

La primavera è uno dei momenti più attesi dell'anno: infatti, è il momento in cui tutto comincia a risvegliarsi, le giornate si allungano, le temperature aumentano e si ha la possibilità di fare molte cose all'aria aperta. Tra le cose che si possono fare, oltretutto, c'è anche la possibilità di riprendere a viaggiare: la stagione invernale, a meno che le destinazioni non siano dall'altra parte del mondo, è meno allettante per muoversi, per via delle condizioni climatiche spesso avverse. Con la stagione bella alle porte, in questo articolo vogliamo proporvi tre mete interessanti da visitare con la propria famiglia, in Italia, durante il periodo primaverile, per avere un assaggio di bella stagione e avvicinarci, sempre di più, verso l'estate.

Primavera italiana: tre mete assolutamente imperdibili

Le città italiane sono splendide in tutti i momenti dell'anno, ma la primavera saprà dare quel tocco in più che renderà il vostro viaggio unico e indimenticabile con i vostri cari. Uno dei principali aeroporti italiani che potrà garantirvi un ventaglio di scelta di destinazioni emozionanti sarà sicuramente l'aeroporto di Bologna: infatti, questo aeroporto può vantare 106 destinazioni nel mondo, di cui 13 sono collegamenti nelle città più belle in Italia. Per le info e prezzi dei parcheggi all'aeroporto di Bologna, vi consigliamo di visitare il sito web Looking4.com, dove troverete tutte le informazioni e le specifiche di cui avrete bisogno. Adesso, però, è proprio ora di partire: le tre mete primaverili in Italia che abbiamo scelto per voi sono Palermo, Roma e Pantelleria. Scopriamole insieme!

Palermo, l'incantevole capoluogo siciliano

Alcuni sostengono che sia la città più bella del Mediterraneo, ed è difficile da non credere: infatti, Palermo saprà conquistare non solamente per la sua bellezza, ma anche per la sua storia che si respira in tutte le sue strade. Sono molte le tracce che potrete ritrovare nella città, che delineano la storia che la caratterizza, fatta di dominazioni sempre diverse: il risultato è un assembramento architettonico spettacolare, con le sue chiese e architetture, che difficilmente potrete ritrovare nelle altre città. Palermo avrà pochi pari anche in fatto culinario: provate ad assaggiare un piatto tipico del luogo, come per esempio le rinomate arancine palermitane. Una vera esplosione di gusto! E ricordatevi: l'arancina è femmina! Dopo aver fatto il pieno di leccornie, e magari aver provato anche uno dei tipici cannoli siciliani tanto amati dai bambini, sgranchitevi le gambe e andate a visitare la Cattedrale di Palermo: facente parte dell'UNESCO, è un chiaro esempio di architettura locale arabo - normanna.

Roma, l'eterna città culla del mondo

Roma, la Capitale dell'Italia, è una delle città più visitate al mondo, in qualsiasi periodo dell'anno: visitarla in primavera, però, saprà regalarvi emozioni incredibili, in quanto è il momento perfetto dell'anno per poter girare per le sue strade senza patire eccessivamente il caldo torrido estivo e per poter cominciare a godere delle giornate frizzanti primaverili. C'è veramente l'imbarazzo della scelta su cosa visitare a Roma, in quanto è letteralmente carica di monumenti e opere suggestive in qualsiasi suo angolo: sicuramente, il Colosseo - suo simbolo -, il Pantheon e la Basilica di San Pietro sono tra le attrazioni principali della città, da vedere almeno una volta nella vita. Ma anche lanciare una monetina nella mitica Fontana di Trevi sarà un'esperienza da fare: e dopo aver visitato e passeggiato tutto il giorno, andate verso il quartiere Campo de' Fiori: oltre a essere una delle piazze più famose della città, è anche un centro nevralgico della movida della città. Prendete posto in uno dei locali, e ordinate una pasta alla carbonara: non ve ne pentirete!

Pantelleria, la perla in mezzo al Mediterraneo

L'isola di Pantelleria è una delle mete più adatte per chi vorrà staccarsi dai centri movimentati cittadini, e godersi una natura incontrastata senza spostarsi troppo dalla penisola: infatti, questa isola di origine vulcanica è veramente all'estremità del territorio italiano, immersa tra le coste della Sicilia e dell'Africa. Pantelleria saprà regalarvi paesaggi incantevoli, caratterizzati principalmente dalla sua area vulcanica: troverete, infatti, diverse sorgenti termali e pozze di acqua salata, a conferma dell'attività vulcanica dell'isola. Ma troverete anche segni degli albori della nostra storia: per esempio, soprattutto nella città di Mursia, potrete avere l'occasione di visitare e ammirare dei resti archeologici risalenti al neolitico, oppure una necropoli dove potrete ammirare i famosi "Sesi", ossia cinquanta tumuli di pietra a forma di cupola. Ma soprattutto, di Pantelleria rimarrete estasiati dal suo mare: profondamente sfaccettato dall'azzurro e dal blu, che si infrange su spiagge incantevoli che nulla hanno da invidiare a quelle tropicali. Il clima, spesso favorevole, potrebbe anche permettervi di fare un primissimo bagno di stagione: solo per i viaggiatori più temerari e coraggiosi! In conclusione, per scoprire e meravigliarsi delle bellezze del mondo non dobbiamo, necessariamente, muoverci dall'altra parte del mondo: l'Italia, soprattutto in primavera, è un vero e proprio concentrato di luoghi incantevoli, che sapranno conquistare il vostro cuore e quello della vostra famiglia. Non resta altro che scegliere la metà che più vi affascina: buon viaggio!