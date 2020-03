Finalborgo: nessun cambio di programma per "Sposi in Borgo"

Sicuramente la psicosi da Coronavirus ha creato un po' di sconquasso nella quotidianità della Riviera Ligure nelle ultime settimane.

Ci sono manifestazioni cancellate con ampio anticipo, o altre rinviate all'ultimo momento, ma ci sono anche eventi che si svolgeranno regolarmente senza alcun inconveniente.

Tra questi, è il caso per esempio di Sposi in Borgo, rassegna dedicata al matrimonio in programma per la giornata di domenica 1° marzo al Residence Ca' di Nì, in uno dei più suggestivi e affascinanti palazzi storici di Finalborgo.

Rendono noto gli organizzatori: "In merito alle ultime disposizioni di legge inerenti la pubblica salute e sicurezza a seguito della diffusione del Coronavirus, si ricorda che l'evento Sposi al Borgo ha carattere privato e l'ingresso è a numero chiuso, quindi verrà regolarmente effettuato rispettando le direttive dell'ordinanza".

Il programma della giornata prevederà degustazioni di catering e dolci, concerti, sfilate con Dj-set, auto d'epoca, set fotografici e tutto quanto può contribuire a rendere perfetto "il giorno più bello della Vostra vita". Per il programma completo con tutti i dettagli, leggere articolo QUI.

Per informazioni e prenotazioni: Michela Repetti – 3927125611.