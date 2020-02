Lega: "No alla chiusura dei distaccamenti Polstrada di Finale Ligure e Sanremo"

No alla chiusura dei distaccamenti della Polizia Stradale di Finale Ligure e Sanremo. Siamo pronti a sostenere le azioni che i parlamentari leghisti liguri hanno già messo in campo per scongiurare l’assurdo ridimensionamento della Polstrada previsto nel Ponente ligure dal Governo”. Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega.

“Su segnalazione del nostro consigliere e presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Alessandro Piana - ha aggiunto Senarega - i nostri parlamentari si sono già mossi e hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Le politiche del Governo Pd-M5S hanno fatto aumentare tasse e sbarchi di migranti, tagliando poi sulla sicurezza".

"Appare davvero vergognoso che si voglia risparmiare sulla pelle dei cittadini dimezzando la Polizia Stradale nella nostra regione e chiudendo interi reparti proprio sulle strade statali considerate le più pericolose in assoluto. In questo modo, si rischia di lasciare sguarnito il territorio e i cittadini senza un’adeguata sicurezza" conclude Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini.