Manutenzione strade, Vaccarezza: "Nel 2020 solo 370 mila euro al savonese. Non paragonabili ai 995 milioni che ci stanno vendendo"

"Non ce la fanno proprio a non mentire. Anch'io quando ho letto 995 milioni dal Governo alle province, ho avuto un sussulto positivo. Finalmente il Governo si è reso conto che deve aiutare le province. Ma poi ho letto meglio. I milioni di euro sono divisi in 5 annualità". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo! In regione", in merito ai 995 milioni di euro annunciati dalla ministra Paola De Micheli, che serviranno per finanziare nel quinquennio 2020-2024 programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali italiane (LEGGI QUI).

"Le più grosse sono la terza, la quarta e la quinta da quasi 300 milioni di euro. L'altra abbastanza grossa è la seconda. Nel 2020 sono 60 milioni. Oddio. Non sono pochi. Ma non paragonabili ai 995 milioni che ci stanno vendendo - prosegue - E alla provincia di Savona? Arriveranno 370 mila euro. La provincia che ha appena firmato 50 milioni di somme urgenze. E noi con 370 mila euro dovremmo mandare la banda in piazza?".

"Ci avete dato poco più dei soldi della benzina che si spende per gli automezzi che la provincia di Savona manda sul territorio per fare gli interventi. E legato a questo sono arrivate critiche di ogni genere: 'Levate gli autovelox'; 'Finalmente potete tappare le buche'. Manco sapendo che coprire una buca è un intervento fatto con il bitume. Qua invece, stiamo parlando di interventi fatti con un progetto che attendono da tempo. Lavori di investimento che nulla hanno a che fare con quello".